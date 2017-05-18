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Власть

Депутаты заявляют о нарушениях при агитации на местных выборах в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде есть нарушения при проведении агитации на местных выборах. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Мирлан Бакиров.

По его словам, на 28 мая 2017 года назначены повторные выборы депутатов местных кенешей. Агитация в самом разгаре. Но в выборной кампании в Джалал-Абаде присутствуют элементы несправедливой конкуренции. К предвыборной кампании привлекают учителей и сотрудников РЭСов.

«Учителя говорят родителям, чтобы они голосовали за определенную партию. Контролеры РЭС не собирают деньги, а уточняют списки избирателей. Мэр города идет первым в списке. Это его право. Но он всех руководителей организаций заставляет заниматься вопросами выборов. Сейчас обязанности мэра исполняет вице-мэр города. Он недавно нарушил ПДД и не подчинился требованиям патрульной милиции. Бывший директор курорта «Джалал-Абад» тоже является кандидатом. Вы сами знаете, что там происходит. Вновь назначенный директор не смог войти в здание, потому что сотрудники заблокировали вход. Проверкой доказано, что бывший директор своевольничал, назначал на должности по своему усмотрению. Там как будто отдельное государство. Одна неделя осталась. Надо навести порядок», — возмутился Мирлан Бакиров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52038/
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