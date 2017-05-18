Премьер-министры СНГ и ЕАЭС встретятся в Казани

Премьер-министры стран СНГ и ЕАЭС встретятся 26 мая в Казани (Россия). Об этом сообщили российские и белорусские СМИ со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.

Отмечается, что в повестку дня заседания внесены вопросы экономического и таможенного сотрудничества, промышленности и агропромышленного комплекса. Главам правительств стран союза представят ежегодный отчет ЕЭК о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии в 2016 году.

Будет рассмотрен и вопрос о порядке организации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере агропромышленного комплекса стран ЕАЭС и проект соглашения о порядке добровольного согласования странами союза с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения комиссией разбирательств, связанных с предоставлением странами ЕАЭС специфических субсидий.

Премьер-министры обсудят развитие механизма единого окна в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в странах союза.

Заседание пройдет под председательством Кыргызстана. В мероприятии, кроме глав кабминов, примет участие председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

На заседании глав правительств СНГ будет председательствовать премьер-министр России Дмитрий Медведев. В рамках встречи планируется обсудить вопросы взаимодействия в Содружестве, включая международные договоры в сферах использования атомной энергии в мирных целях, геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, противодействия производству и распространению контрафактной продукции, защиты интеллектуальной собственности.