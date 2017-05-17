Депутаты Жогорку Кенеша против избирательного порога в 9 процентов на парламентских выборах в Кыргызстане. Об этом они заявили сегодня на заседании ЖК КР.

Улугбек Ормонов поинтересовался, почему увеличивается порог до 9 процентов. «Сначала он был 5 процентов, потом увеличился до 7. Мы посмотрели опыт других стран и пришли к выводу, что некоторые партии Кыргызстана не смогут его преодолеть. Во многих странах порог 3–5 процентов», — сказал он.

Инициаторы пояснили, что порог увеличен для того, чтобы партии объединяли усилия.

Исхака Масалиева интересует, откуда появились сумма залога в 1 миллион сомов. Мирлан Жеенчороев рассказал, что изначально залог предлагали установить в 2 миллиона сомов, но потом согласились с возражениями, что это слишком много.

Дастан Бекешев добавил, что в Конституции нет конкретных требований по этому вопросу. «Кандидат, который идет на выборы, расходует куда больше, чем залог», — отметил он.

Об увеличении избирательного порога говорил и президент Алмазбек Атамбаев прессе в сквере Памяти революции 24 марта 2005 года. Тогда и прозвучала цифра в 9–10 процентов.