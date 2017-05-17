СДПК проведет заседание политсовета

СДПК проведет сегодня заседание политсовета партии. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в политической организации.

По их данным, планируется обсуждение кандидатур в президенты Кыргызстана. Предполагается, что членам политсовета представят трех претендентов на единого кандидата от партии. Партийцы должны определить фаворита.

Как сообщили источники, вероятно, что на обсуждение вынесут кандидатуры главы аппарата президента Сапара Исакова, спикера парламента Чыныбая Турсунбекова и премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Уточняется, что список может быть дополнен еще двумя-тремя фамилиями.