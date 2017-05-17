О черных риэлторах Кыргызстана рассказали в Жогорку Кенеше

О черных риэлторах Кыргызстана рассказала сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, она давно собирает сводку о погибших при невыясненных обстоятельствах одиноких гражданах. «Нашли труп одинокого мужчины. Потом нашли труп женщины. Сводка очень страшная. Пропадают одинокие и пожилые люди. Черные риэлторы работают», — заявила она при обсуждении поправок в Закон «Об основах социального обслуживания населения в КР».

Проектом закона предусмотрена аккредитация полустационарных организаций и учреждений социального обслуживания, которые будут оказывать качественные услуги. Ожидаемым результатом будет наличие в Кыргызстане системы оценки качества и безопасности предоставляемых социальных услуг клиентам социальной службы.