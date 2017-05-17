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Власть

Более двух тысяч кыргызстанцев отказались от прививок по религиозным убеждениям

Более двух с половиной тысяч кыргызстанцев отказываются от прививок по религиозным убеждениям. Об этом заявили сегодня на заседании Жогоку Кенеша.

Вопрос поднял депутат Дастан Бекешев. По его словам, с теми, кто отказывается, нужно работать, показывать, что прививки не приносят вреда.

Заместитель министра здравоохранения Олег Горин отметил, что в Кыргызстане развивается антипрививочное движение. Люди отказываются не только по религиозным убеждениям.

Против прививок также выступают матери новорожденных. Однако их не выписывают из роддома, пока ребенок не получит необходимые прививки.

Всего насчитывается более 2,5 тысячи отказников от прививок по религиозным убеждениям. С роженицами и Духовным управлением мусульман проводится разъяснительная работа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51919/
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