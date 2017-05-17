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Власть

Депутаты намерены разрешить поэтапное проектирование и строительство

Депутаты намерены разрешить поэтапное проектирование и строительство больших комплексов в Кыргызстане. Поправки в Закон «О градостроительстве и архитектуре», в Уголовный и Административный кодексы вынесены на общественное обсуждение.

Инициаторы законопроекта напоминают об отмене положения о параллельном проектировании и строительстве объектов, зданий и сооружений. И ссылаются на сложности, с которыми сталкиваются предприниматели.

«При проектировании объекта и внесении на государственную экспертизу заказчик предоставляет проект целиком. В случаях с объектами масштабного характера время проведения экспертизы значительно растет. Разделение таких комплексов и внесение их на экспертизу поэтапно удовлетворило бы потребности предпринимателей, сократило время и предоставило возможность запустить свой объект раньше времени», — говорится в справке-обосновании.

Методом поэтапного проектирования и строительства предполагается осуществить следующие инвестиционные проекты: Технополис (швейная отрасль), линия электропередачи 220 кВ «Тамга — Каракол», Кара-Кечинская ТЭС, Кыргызский ферросплавный завод в Таш-Кумыре, линия электропередачи 500 кВ «Датка — Худжант» в рамках проекта «CASA-1000» и другие.

На 2017–2018 годы ОсОО «Газпром Кыргызстан» также планирует параллельное проектирование 7–8 объектов по Бишкеку и другим регионам республики. Отмечается, что методом параллельного проектирования за 2015–2016 годы построено 6 объектов ОсОО «Газпром Кыргызстан».

«Поэтапное проектирование и строительство значительно облегчит возможность и ускорит процесс получения документов и начало строительства градостроительных комплексов и комплексов зданий и сооружений», — отмечают инициаторы законопроекта.

Напомним, гражданские активисты неоднократно протестовали у «Белого дома» в Бишкеке против разрешения на параллельное проектирование и строительство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51915/
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