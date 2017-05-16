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Власть

Депутаты предлагают прокуратуре ввести надзор за оперативной деятельностью

В законопроекте «Об отдельных полномочиях прокуратуры, установленных Конституцией» предлагается, чтобы органы прокуратуры осуществляли надзор за оперативно-разыскной деятельностью уполномоченных органов в полном объеме. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента сказал депутат Мирлан Жеенчороев.

По его словам, согласно второй статье данного законопроекта сведения об организации, тактике, методах и средствах оперативно-разыскной деятельности входят в предмет прокурорского надзора.

Как он отметил, в законопроекте также определен перечень госорганов, которые ранее находились вне поля надзорной деятельности, хотя сотрудники указанных органов являются государственными служащими.

«Законопроектом устанавливаются исключительные полномочия прокуратуры по возбуждению уголовных дел в отношении должностных лиц госорганов с передачей их для расследования в правоохранительные органы», — сказал депутат.

Однако, как отметил вице-премьер-министр Жениш Разаков, в законопроекте есть риски.

«Прокуратура осуществляет надзор за госорганами, ведущими оперативно-разыскную деятельность, но сведения об ОРД законодательно включены в реестр государственных тайн, а рассекречивание осуществляется в особом порядке. Вопросы тактики, приемов оперативно-разыскной деятельности также носят секретный характер», — сказал Жениш Разаков.

По словам первого заместителя генерального прокурора Кылычбека Токтогулова, вопрос надзора за оперативно-разыскной деятельностью рассмотрен на заседании Совета обороны в июле 2016 года.

«На заседании Совета обороны был вопрос об усилении надзора за оперативно-разыскной деятельностью, позже решение Совета было утверждено указом президента», — сказал он и добавил, что в России и Казахстане оперативно-разыскная деятельность ведется под наздором прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51892/
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