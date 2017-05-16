Жители Кара-Куля выступают против передачи мэрии Центра теплоснабжения

В рамках государственной программы «Реформа энергосистемы» поднимается вопрос о передаче мэрии Кара-Куля Комбината комунальных предприятий (ККП) и Центра теплоснабжения (ЦТС), которые находятся на балансе Токтогульской ГЭС. Об этом рассказали на встрече с депутатами Жогорку Кенеша местные жители.

Они уверены, что мэрия не сможет содержать предприятия, на которых работают 474 человека. Кроме того, по словам горожан, здесь есть тонны железных труб, на которые немало охотников. «И, скорее, эти операции с предприятиями планируется проделать с целью дальнейшего их расхищения», — заявили они.

Депутаты выездной комиссии Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию поддерживают желание местных жителей оставить ККП и ЦТС на балансе Токтогульской ГЭС.