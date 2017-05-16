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Власть

В Китае Алмазбек Атамбаев встретился с главами семи государств

Во время рабочего визита в Китай президент Кыргызстана встретился с главами семи государств. Об этом сегодня сообщила журналистам заведующая отделом внешней политики аппарата главы государства Айзада Субакожоева.

По ее словам, визит президента КР в КНР прошел успешно. На форуме «Один пояс — один путь» Алмазбек Атамбаев выступил с речью. Он отметил, что Экономический пояс Шелкового пути открывает новые возможности и перспективы для многих стран. Он поддержал идею председателя КНР Си Цзиньпина о цифровом Шелковом пути и в этом контексте высказал идею о цифровом его сопряжении с концепцией цифровой трансформации «Таза коом».

На полях форума «Один пояс — один путь» президент Кыргызстана встретился с лидерами Казахстана, России, Беларуси и Узбекистана. Переговорил с президентами Швейцарии и Чили, премьер-министром Венгрии и исполнительным директором МВФ.

«В качестве конкретных предложений президент отметил важность расширения волоконно-оптических линий связи из Китая до Европы через Кыргызстан, электронной торговли и создания логистических центров. В качестве перспективных отмечен проект строительства железной дорог Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Надо сказать, что его цели и задачи соответствуют целям Экономического пояса Шелкового пути в части создания альтернативных транспортных коридоров», — отметила Айзада Субакожоева.

Что касается сегодняшней двусторонней встречи Алмазбека Атамбаева и Си Цзиньпина, то лидеры на ней отметили, что история кыргызско-китайских взаимоотношений насчитывает не одно тысячелетие. Великий шелковый путь связывает наши народы и страны с незапамятных времен.

История дружбы, добрососедства и взаимного сотрудничества, заложенная еще в древности, стала прочной основой для современных кыргызско-китайских отношений стратегического партнерства.

Айзада Субакожоева

Она рассказала, что президент Кыргызстана отметил важность реализации всего спектра достигнутых договоренностей на высшем уровне. Речь о реализации грантовых и социальных проектов. Председатель КНР в целом выразил готовность к продолжению содействия и поддержки кыргызской стороны в укреплении экономического развития республики.

«Лидеры подробно обсудили вопросы создания кыргызско-китайского инвестиционного фонда, практической реализации проекта строительства железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан. 11 мая эксперты двух стран встречались, переговоры идут активно. Лидеры поручили соответствующим ведомствам продолжить работу и провести исследования вдоль маршрутов и участков дороги», — подчеркнула Айзада Субакожоева.

Она добавила, что главы государств обсудили вопросы развития культурно-гуманитарного сотрудничества, проведения совместных научно-практических мероприятий. Кроме того, обсуждались вопросы углубления взаимодействия в сфере безопасности и совместных действий по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51867/
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