17:25
+25
USD 67.77
EUR 74.17
RUB 1.20
Власть

В горкенеш Кара-Балты баллотируются 11 партий

В городской кенеш Кара-Балты баллотируются 11 партий. Об этом сообщил Центризбирком.

По их данным, списки кандидатов зарегистрированы в местной ТИК. Среди претендентов — СДПК, «Мекеним Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Республика», «Акшумкар». На мандаты рассчитывают и партии «Содружество народов Кыргызстана», «Эламан», «Элдик-Народная», «Жакшылык-Добро» и «Партия труда».

Всего в кенеше 31 мандат. Досрочные выборы пройдут 28 мая. Созыв, избранный 11 декабря 2016 года, распустили. Депутаты не смогли избрать мэра города.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51866/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
На местных выборах в Джалал-Абаде «Республика» и «Ата-Журт» идут отдельно
Кандидаты в президенты КР не должны использовать достижения государства
На местные выборы 28 мая в Кыргызстан прибудут международные наблюдатели
Поправки в закон о Национальной академии наук вернули в режим второго чтения
Бакыт Торобаев усомнился в компетентности главы Центризбиркома
В парламенте не могут понять позицию ЦИК относительно даты выборов президента
Депутаты предлагают запретить использовать горы как агитплощадку
Глава ЦИК: Срок полномочий президента может быть больше или меньше
Правозащитники требуют публиковать протоколы на сайте ЦИК по мере поступления
Президентский залог должен составлять 2 миллиона сомов
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Российские политики развернули истерию против мигрантов из&nbsp;КР Алмазбек Атамбаев: Российские политики развернули истерию против мигрантов из КР
Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к&nbsp;&laquo;Азаттыку&raquo; Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к «Азаттыку»
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8&ndash;12&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 8–12 мая
Президент Кыргызстана призвал учиться у&nbsp;Путина Президент Кыргызстана призвал учиться у Путина
Бизнес
Сборная мобильного оператора О! завоевала &laquo;бронзу&raquo; Кубка ГАС-2017 по&nbsp;мини-футбол Сборная мобильного оператора О! завоевала «бронзу» Кубка ГАС-2017 по мини-футбол
Экология или экономия? Что нужно знать о&nbsp;Евро-5 Экология или экономия? Что нужно знать о Евро-5
Выгодный 4G-интернет в&nbsp;России от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;1&nbsp;МБ/1 сом Выгодный 4G-интернет в России от мобильного оператора О! — 1 МБ/1 сом
Товары в&nbsp;кредит от&nbsp;БТА Банка с&nbsp;интернет-магазином &laquo;Светофор&raquo; Товары в кредит от БТА Банка с интернет-магазином «Светофор»