В горкенеш Кара-Балты баллотируются 11 партий

В городской кенеш Кара-Балты баллотируются 11 партий. Об этом сообщил Центризбирком.

По их данным, списки кандидатов зарегистрированы в местной ТИК. Среди претендентов — СДПК, «Мекеним Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Республика», «Акшумкар». На мандаты рассчитывают и партии «Содружество народов Кыргызстана», «Эламан», «Элдик-Народная», «Жакшылык-Добро» и «Партия труда».

Всего в кенеше 31 мандат. Досрочные выборы пройдут 28 мая. Созыв, избранный 11 декабря 2016 года, распустили. Депутаты не смогли избрать мэра города.