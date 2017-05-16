ОТРК предлагают лишить права отказывать в ответе или опровержении

ОТРК не сможет отказать в ответе или опровержении. Соответствующие поправки предлагают внести депутаты Жогорку Кенеша.

В частности, изменения коснутся статьи 26 «Право на ответ и опровержение» Закона «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР». Раньше ОТРК могла отказаться от ответа, если он не ограничивается опровержением фактов, которые оспариваются, или является неоправданно длинным, либо опровержение получено более чем через 2 месяца.

Депутаты предлагают новую редакцию данной статьи. Гражданин или юридическое лицо, в отношении которых распространили сведения, не соответствующие действительности, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию, имеют право на опровержение или ответ в программах и передачах ОТРК.

Поправки в Закон «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР» выставлены на общественное обсуждение.