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Власть

ОТРК предлагают лишить права отказывать в ответе или опровержении

ОТРК не сможет отказать в ответе или опровержении. Соответствующие поправки предлагают внести депутаты Жогорку Кенеша.

В частности, изменения коснутся статьи 26 «Право на ответ и опровержение» Закона «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР». Раньше ОТРК могла отказаться от ответа, если он не ограничивается опровержением фактов, которые оспариваются, или является неоправданно длинным, либо опровержение получено более чем через 2 месяца.

Депутаты предлагают новую редакцию данной статьи. Гражданин или юридическое лицо, в отношении которых распространили сведения, не соответствующие действительности, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию, имеют право на опровержение или ответ в программах и передачах ОТРК.

Поправки в Закон «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР» выставлены на общественное обсуждение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51856/
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