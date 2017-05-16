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Власть

Алмазбек Атамбаев и Си Цзиньпин обсудили экономику Шелкового пути

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили экономику Шелкового пути. Встреча двух лидеров состоялась сегодня.

Отмечено, что главы государств встретились в рамках официального визита Алмазбека Атамбаева в Пекин. В ходе встречи президент Кыргызстана выразил признательность китайской стороне за приглашение на форум по международному сотрудничеству «Один пояс — один путь». Он отметил, что Китай является добрым соседом Кыргызстана, важным и надежным партнером по развитию.

Грантовая, финансовая и техническая помощь Китая, предоставленная Кыргызстану за эти годы, оказала существенную помощь и содействие в социально-экономическом развитии страны.

Алмазбек Атамбаев

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность участия Кыргызстана в практической реализации инициативы создания экономического пояса Шелкового пути. Он отметил, что Китай продолжит помощь и содействие в укреплении экономики Кыргызстана путем реализации конкретных проектов исходя из потребностей кыргызской стороны.

Глава Китая особо отметил, что две страны поддерживают друг друга в ключевых вопросах и активно продвигают стратегическое партнерство в интересах народов двух стран.

«На переговорах лидеры подробно обсудили вопросы, касающиеся создания кыргызско-китайского фонда, строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Кроме того, затронуты вопросы углубления взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и проведения совместных научно-практических мероприятий», — прокомментировали итоги встречи в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51849/
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