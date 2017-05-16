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Власть

Трамп опубликовал фото Белого дома, подсвеченного в память о полицейских

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фотографию Белого дома, подсвеченного голубым цветом в память о погибших при исполнении служебных обязанностей полицейских. Об этом пишет Life.

15 мая в США отмечают день памяти погибших на службе полицейских. Как сообщается на сайте Белого дома, в 2016 году 118 офицеров погибли при исполнении служебных обязанностей, 66 стали жертвами злонамеренных атак. При этом число подобных нападений в 2016-м возросло на 40 процентов по сравнению с 2015-м.

«В этот день мы чествуем мужчин и женщин, сотрудников правоохранительных органов, которые погибли или покалечены, служа нашему обществу. Офицеры полиции — это та грань, которая отделяет от преступности, обеспечивает защиту и служит нам каждый день. И мы выполняем свое обязательство поддерживать их, когда они рискуют своей жизнью, чтобы защищать наши», — говорится в заявлении Дональда Трампа.

Голубой цвет в США нередко ассоциируют с полицией: сами правоохранительные органы называют «тонкой голубой линией», которая не дает обществу слиться с хаосом преступности. Именно этот термин использовал Дональд Трамп, говоря о дне памяти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51787/
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