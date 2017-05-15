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Власть

Форум «Один пояс — один путь» завершился. Президенты приняли коммюнике

В Пекине завершился международный форум «Один пояс — один путь». По итогам заседания в закрытом формате главы государств приняли совместное коммюнике.

Стороны договорились о необходимости уделять приоритетное внимание координации стратегий развития, продвижению торговли, инфраструктурной взаимосвязанности, финансовому сотрудничеству и культурному обмену. Определены конкретные направления работы.

Речь о поддержке и сотрудничестве в таких отраслях, как электронная торговля, цифровая экономика, автомобильные и железные дороги, транспорт, гармонизация правил и стандартов. При этом работа стран будет строиться на взаимной выгоде, равноправной и рыночной основе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51771/
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