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Власть

Владимир Путин затруднился подобрать подходящую мелодию для встречи с Трампом

Фото РИА «Новости». Владимир Путин в ожидании лидера Китая

Президент России Владимир Путин, который 14 мая немного помузицировал на рояле перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, затруднился ответить, какую мелодию он наиграл бы перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил «Интерфакс».

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«Не знаю. Мне кажется, сначала нужно с ним встретиться, обсудить и по результатам выбрать мелодию», — сказал Владимир Путин журналистам на пресс-конференции по итогам его участия в международном форуме «Один пояс — один путь».

14 мая российский лидер в Пекине в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции Чжуннаньхай наиграл на рояле мелодии песен «Московские окна» и «Город над вольной Невой».

«Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера (председателя КНР Си Цзиньпина. — Прим. ИФ)», — рассказал Владимир Путин журналистам.

По его словам, он думал, что «если господин Песков (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Прим. ИФ) что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива. Но они решили это видео выложить». «Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел», — добавил Владимир Путин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51766/
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