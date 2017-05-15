Владимир Путин затруднился подобрать подходящую мелодию для встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин, который 14 мая немного помузицировал на рояле перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, затруднился ответить, какую мелодию он наиграл бы перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил «Интерфакс».
14 мая российский лидер в Пекине в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции Чжуннаньхай наиграл на рояле мелодии песен «Московские окна» и «Город над вольной Невой».
«Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера (председателя КНР Си Цзиньпина. — Прим. ИФ)», — рассказал Владимир Путин журналистам.
По его словам, он думал, что «если господин Песков (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Прим. ИФ) что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива. Но они решили это видео выложить». «Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел», — добавил Владимир Путин.