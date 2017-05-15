Оплачивать проезд к могилам пропавших в годы ВОВ намерены в Кыргызстане

Поправки в Закон КР «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» обсудили сегодня на заседании парламентского комитета.

Документ устанавливает точный круг лиц, на которых распространяется норма об обеспечении бесплатного проезда к месту погребения без вести пропавшего военнослужащего в годы Великой Отечественной войны.

«Многие наши соотечественники до сих пор ищут и находят могилы своих родных и близких, погибших во время войны. Без вести пропавшими в годы ВОВ числятся свыше 56 тысяч кыргызстанцев», — говорится в справке-обосновании.

Несмотря на то что Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» принят в 1996 году, еще ни одна семья военнослужащего, пропавшего без вести в годы ВОВ, не воспользовалась правом посетить места погребения своего родственника. И причиной тому стало не только отсутствие средств, но и неправильное толкование данной нормы. Аида Салянова

«Сегодня речь идет о посещении мест погребения военнослужащих, которые найдены поисковыми отрядами и стали известны родственникам в настоящее время. Причем предлагается финансировать поездки не всем желающим посетить могилы своих предков, а лишь близким и родным военнослужащего из числа социально уязвимых слоев населения», — заметила нардеп.

На заседании отметили, что больших средств на реализацию закона не потребуется.