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Власть

Поэтапный переход школ на пятидневку предлагают внедрять с 2018 года

Поэтапный переход школ на пятидневку предлагают внедрять с 2018 года. Соответствующий законопроект рассмотрели сегодня на заседании профильного комитета парламента.

По словам депутата Евгении Строковой, не стоит задача сократить предметы или государственный образовательный стандарт, который и так претерпел изменение часовой нагрузки в период с 2010-го по 2013 год. Поэтому сейчас появилась возможность пересмотреть структуру учебного плана для перехода на пятидневное обучение.

«Во многих европейских странах, в США, Юго-Восточной Азии предусмотрено пятидневное обучение в школах. В России действует норма о праве школ с учетом мнения родителей переходить на пятидневку. А в Казахстане процесс по переходу на пятидневное обучение уже начался», — отметила нардеп.

При шестидневке ученику приходится выполнять домашние задания в единственный выходной — воскресенье. Также и учителям приходится в выходной проверять контрольные и прочие задания. Пятидневка даст возможность родителям и учителям больше времени уделять детям, что положительно скажется на укреплении семейного института. Это постепенно приведет к семейной традиции посещать кино, выставки, театры.

инициаторы законопроекта

«Дополнительный выходной день даст возможность для самообразования. Также рекомендовано перенести на шестой день учебной недели оказание дополнительных образовательных услуг по согласованию с родителями учащихся. Если школа функционирует в статусе гимназии или лицея, то может работать в режиме шести дней. Переход школ на пятидневку не создаст проблем, так как пилотные школы со второго полугодия 2017-го уже перешли на такую систему. Минобразования получает благодарности», — добавила Евгения Строкова.

Глава Минобразования Гульмира Кудайбердиева отметила, что поддерживает концепцию законопроекта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51749/
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