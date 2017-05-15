Главу Минздрава упрекнули в проектах, где «все хорошо и замечательно»

«Раз за разом вы приносите проект, где все хорошо и замечательно. Тогда мы не должны были бы собираться», — сказала сегодня на заседании парламентского комитета депутат Аида Касымалиева министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву.

«Раз за разом мы выискиваем проблемные места, а вы отвечаете. В таком формате работать нелогично и непродуктивно. Я не вижу перечисления проблем. Если мы говорим о реформах, системных изменениях, то должно быть и какое-то прогнозирование. Сначала вы должны перечислить проблемы и отметить, что нужно сделать», — заметила нардеп.

Мы свои проблемы хорошо знаем и эти проблемы решим. Индикаторы поставлены, приоритеты известны. Талантбек Батыралиев

На заседании обсудили реализацию Национальной программы реформирования системы здравоохранения «Ден соолук» на 2012–2018 годы. Талантбек Батыралиев рассказал об основных достижениях.