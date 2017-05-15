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Власть

Эстонскую модель реформы здравоохранения продвигает депутат в Кыргызстане

Эстонскую модель реформирования здравоохранения продвигает в Кыргызстане депутат парламента Евгения Строкова.

«Наша инициативная группа предлагала эту модель, много раз об этом говорили. Здесь придется затронуть и Фонд обязательного медицинского страхования, и увеличить отчисления. Но изучить эстонский опыт и рекомендовать его адаптировать стоит», — сказала сегодня нардеп на заседании.

«Давно пора переходить на частно-государственное партнерство. Государство будет ответственно за разработку политики самого здравоохранения. А уже за конкурентоспособность и качество медицины будут отвечать клиники. Частные клиники могут быть не только непосредственно у частного лица, но и муниципалитет может быть владельцем одной из клиник», — отметила Евгения Строкова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51740/
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