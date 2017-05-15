16:21
+28
USD 67.78
EUR 74.08
RUB 1.19
Власть

Главы государств обсуждают проект «Один пояс — один путь» в закрытом режиме

Главы государств обсуждают проект Китая «Один пояс — один путь» в Пекине в закрытом режиме. Сегодня президенты выступают на одноименном международном форуме с докладами.

В первой половине дня состоялась сессия круглого стола «Синергия стратегий развития в интересах углубления партнерства». Сейчас проходит вторая сессия, где с кратким докладом выступит президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Известно, что с докладом уже выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что задачи, сформулированные китайским лидером Си Цзиньпином, являются масштабными и непростыми в реализации. Глава России подчеркнул, что страна будет активно участвовать в реализации проекта.

«Важно, чтобы все интеграционные структуры — как уже существующие в Евразии, так и вновь формируемые — опирались на универсальные общепризнанные правила, конечно, учитывали и особенности национальных моделей развития государств-участников, выстраивались открыто и прозрачно», — заключил Владимир Путин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51717/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
В Интернете появился ролик о том, как Владимир Путин ждет президента Греции
В Пекине (КНР) состоялась встреча президентов Кыргызстана и России
ООН готова поддержать инициативу «Один пояс — один путь»
Движение товаров на евразийском пространстве должно стать самым быстрым
Президент России хочет увидеть свободные от стереотипов идеи
Президент Кыргызстана вылетает с рабочим визитом в Китай
Алмазбек Атамбаев посетит с рабочим визитом Китай
Лидер КНР пожелал президенту Кыргызстана скорейшего выздоровления
Нурсултан Назарбаев: Уверен, что отношения между Астаной и Бишкеком будут укрепляться
Президент КР принял губернатора Кызыл-Суу Кыргызской автономной области КНР
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Российские политики развернули истерию против мигрантов из&nbsp;КР Алмазбек Атамбаев: Российские политики развернули истерию против мигрантов из КР
Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к&nbsp;&laquo;Азаттыку&raquo; Президент Кыргызстана предложил отозвать исковые требования к «Азаттыку»
Президент Кыргызстана призвал учиться у&nbsp;Путина Президент Кыргызстана призвал учиться у Путина
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;8&ndash;12&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 8–12 мая
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Голосовой чат&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Голосовой чат»
MegaCom представляет новый тарифный план &laquo;Элдик Интернет&raquo; MegaCom представляет новый тарифный план «Элдик Интернет»
O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei
Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний! Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний!