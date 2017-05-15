Главы государств обсуждают проект Китая «Один пояс — один путь» в Пекине в закрытом режиме. Сегодня президенты выступают на одноименном международном форуме с докладами.

В первой половине дня состоялась сессия круглого стола «Синергия стратегий развития в интересах углубления партнерства». Сейчас проходит вторая сессия, где с кратким докладом выступит президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Известно, что с докладом уже выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что задачи, сформулированные китайским лидером Си Цзиньпином, являются масштабными и непростыми в реализации. Глава России подчеркнул, что страна будет активно участвовать в реализации проекта.

«Важно, чтобы все интеграционные структуры — как уже существующие в Евразии, так и вновь формируемые — опирались на универсальные общепризнанные правила, конечно, учитывали и особенности национальных моделей развития государств-участников, выстраивались открыто и прозрачно», — заключил Владимир Путин.