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Власть

В Пекине (КНР) состоялась встреча президентов Кыргызстана и России

В Пекине (КНР) сегодня на полях международного экономического форума «Один пояс — один путь» состоялась двусторонняя встреча президентов Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и России Владимира Путина. Встреча проходила без участия прессы.

Как рассказали в отделе информационной политики аппарата лидера Кыргызстана, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Отметим, что с начала года это уже третья двусторонняя встреча президентов Кыргызстана и России.

Напомним, во второй декаде июня ожидается визит Алмазбека Атамбаева в Москву.

В рамках рабочего визита в Китай Алмазбек Атамбаев встретился с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, заместителем председателя Народного политического консультативного совета города Урумчи, президентом Торгово-промышленной палаты города Урумчи, президентом Торгово-промышленной компании «Хуалин групп ЛТД» Ми Эньхуа.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации конкретных проектов в социальной сфере и о привлечении прямых инвестиций в туристическую отрасль Кыргызстана
Ссылка: https://24.kg/vlast/51661/
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