Президент Кыргызстана вылетает с рабочим визитом в Китай

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вылетает с рабочим визитом в Китай.

В КНР глава государства примет участие в форуме «Один пояс — один путь». В числе спикеров, которые выступят с докладами, заявлен и президент Кыргызстана.

Кроме того, ожидается рабочая встреча Алмазбека Атамбаева с президентом корпорации по строительству дорог и мостов China Road and Bridge Corporation. Запланирован и рабочий обед с главой Синьцзянской торгово-промышленной компанией «Хуалин Групп ЛТД» Ми Эньхуа.

На 16 мая намечена двустороння встреча Алмазбека Атамбаев с председателем КНР Си Цзиньпином.