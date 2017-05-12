В борьбе с коррупцией государство не будет опираться на силу

В борьбе с коррупцией государство не будет опираться на силовую составляющую, а изменит принципы борьбы с ней. Об этом в своем докладе на заседании правительства сказал председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.
По его словам, проект «Таза Коом», инициированный президентом Алмазбеком Атамбаевым, изменит принципы противодействия коррупции.
«Государство создаст условия для профилактики, преградит путь возможным проявлениям коррупционных составляющих, исключив возможность чиновникам оказывать влияние при принятии решений, создаст новые методы открытой работы», — сказал Бакыт Шаршембиев.
По его словам, новый проект позволит эффективно бороться с преступностью в общественных местах, разгрузит дорожное движение, уменьшит ДТП на дорогах и так далее.
Как он отметил, Совет по реализации проекта будет состоять из восьми человек.
«Председателем будет глава правительства, сопредседателем — руководитель аппарата президента, а членами будут заместитель председателя Верховного суда, глава Совета безопасности, депутат Жогорку Кенеша, председатель комитета информационных технологий и связи, представители экспертных и бизнес-сообществ», — сказал глава госкомитета.