В борьбе с коррупцией государство не будет опираться на силу

В борьбе с коррупцией государство не будет опираться на силовую составляющую, а изменит принципы борьбы с ней. Об этом в своем докладе на заседании правительства сказал председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

По его словам, проект «Таза Коом», инициированный президентом Алмазбеком Атамбаевым, изменит принципы противодействия коррупции.

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«Государство создаст условия для профилактики, преградит путь возможным проявлениям коррупционных составляющих, исключив возможность чиновникам оказывать влияние при принятии решений, создаст новые методы открытой работы», — сказал Бакыт Шаршембиев.

По его словам, новый проект позволит эффективно бороться с преступностью в общественных местах, разгрузит дорожное движение, уменьшит ДТП на дорогах и так далее.

Как он отметил, Совет по реализации проекта будет состоять из восьми человек.

«Председателем будет глава правительства, сопредседателем — руководитель аппарата президента, а членами будут заместитель председателя Верховного суда, глава Совета безопасности, депутат Жогорку Кенеша, председатель комитета информационных технологий и связи, представители экспертных и бизнес-сообществ», — сказал глава госкомитета.