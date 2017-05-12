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Власть

Темир Сариев призвал кыргызстанцев отказаться от сортировки политиков

Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев признал, что политические партии неопытные и недисциплинированные. Об этом он заявил сегодня на форуме «Честные выборы — залог стабильности и мирной передачи власти».

По его словам, у политических партий нет опыта, нет партийной идеологии, нет внутренней политической дисциплины, нет партийной демократии.

«Это все мы сейчас ощущаем. Мы должны взять это на заметку и в последующем привести все в порядок. Я думаю, нам пора заканчивать делиться. Наступило время объединения. С момента ухода Акаева прошло 12 лет, но мы до сих пор делим кыргызстанцев на акаевских. С момента ухода Бакиева прошло семь лет, но мы по-прежнему говорим — это бакиевские, это отунбаевские… Атамбаев уйдет, будем говорить атамбаевские? Ставку надо делать на профессионалов, а не сортировкой заниматься. Пора выращивать новую элиту, помочь им набраться опыта», — считает Темир Сариев.

Бывший глава правительства добавил, что приведут ли предстоящие президентские выборы к объединению или расколу в стране — зависит от ЦИК, политиков и гражданского общества.

Итоги выборов должен признать народ и политические силы. Только тогда мы сможем призвать страну к порядку и стабильности.

Темир Сариев
«Сейчас каждый кандидат может написать свою красочную программу. Но думаю, у человека, который хочет стать президентом, должен быть внутренний стержень, должна быть решительность. Он должен быть готов нести тяжелую ношу», — отметил Темир Сариев.

Кандидат в президенты страны также высказался о введении биометрических паспортов. Он почему-то уверен, что биометрику отменять нельзя.

«В 2015 году на имя президента Алмазбека Атамбаева от двух организаций поступило письмо с просьбой отказаться от биометрики и провести выборы по старой системе. Было большое совещание с участием президента. Я тогда сказал, что пойти на такой шаг мы не можем. Если мы пойдем на выборы, используя старые методы, то никто не признает итоги выборов», — сказал Темир Сариев и напомнил, что именно он как премьер-министр тогда взял всю ответственность на себя.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51568/
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