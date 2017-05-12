Дуйшенбек Зилалиев рассказал президенту Кыргызстана о переговорах с «Центеррой»

Председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев рассказал Алмазбеку Атамбаеву о переговорах с канадской компанией «Центерра» по урегулированию имеющихся экологических вопросов и продвижению экономических интересов Кыргызстана в проекте. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, на встрече с главой государства Дуйшенбек Зилалиев рассказал о принимаемых мерах по дальнейшему повышению прозрачности процессов в горнодобывающей отрасли и ликвидации коррупционных рисков, привлечению инвестиций и расширению геологоразведочных работ.

«Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость защиты национальных интересов для эффективного и рационального использования природных богатств в интересах страны и ее граждан, а также обеспечения прозрачности в работе горнорудных компаний», — отметили в аппарате президента.