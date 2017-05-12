В Кыргызстане предлагают ужесточить контроль за отмыванием преступных доходов. Законопроект рассматривают сегодня на заседании парламентской фракции СДПК.

Отмечено, что процесс легализации преступных доходов характерен практически для всех форм организованной преступности. Он искажает процесс принятия экономических решений, подрывает финансовые учреждения, обостряет социальные проблемы и, самое основное, способствует коррупции.

Особенно активно это проявляется на финансовом рынке и в сфере банковских услуг. Участники процесса легализации (отмывания) преступных доходов чаще всего являются изощренными преступниками, быстро меняющими способы совершения преступлений по мере ужесточения законодательства.

В настоящее время в мире действует около 500 террористических организаций. Совокупный бюджет террористической деятельности составляет до $20 миллиардов ежегодно.

В Кыргызстане создана и работает система противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности. Однако, несмотря на принимаемые меры, она недостаточно эффективна.