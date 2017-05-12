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Власть

Депутат недоволен тем, что госпредприятиями управляют транспортники и мельники

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков недоволен тем, что госпредприятиями управляют транспортники и мельники. Свои претензии в адрес Фонда по управлению госимуществом он высказал на заседании парламентской фракции СДПК.

Он недоволен работой ФУГИ в части управления государственными предприятиями. Поэтому, как он считает, экономика страны не развивается, заводы обанкрочены, производства нет. «У нас таможней управляет транспортник. Панкратов вообще физик. Это управление? В «Кыргызнефтегаз» вы посадили мельника. Он что, понимает нефть? Это не управление правительства. Это карманное управление», — сказал Рыскелди Момбеков.

ФУГИ намерен сократить часть неработающих предприятий с государственной долей, объединив их в Национальный холдинг.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51541/
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