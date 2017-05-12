Минфин не исполнил четыре поручения правительства по вопросам предупреждения ЧС

Министерство финансов не исполнило четыре поручения правительства по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций из девяти. Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

Так, 3 апреля Минфину было поручено выделить для 13 водных объектов Департамента водного хозяйства и мелиорации для селезащитных меропритяий 65 миллионов сомов дополнительно, но это задание не исполнено. Сооронбай Жээнбеков

Кроме того, как он отметил, 26 ирригационным объектам департамента водного хозяйства Минсельхоза из-за селей нанесен урон на 10 миллионов сомов.

По словам главы правительства, в областях и районах финансирование идет несвоевременно, вследствие чего власти не могут оперативно решать вопросы на местах.