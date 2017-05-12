Из-за халатности механиков самолет Дональда Трампа мог взорваться в воздухе

Самолет VC-25, на котором летает президент США, мог загореться или взорваться в воздухе, поскольку его обслужили с нарушением регламента. Таким образом, допущенная халатность привела к ущербу в $4 миллиона, сообщил Life со ссылкой на канал CNN.

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Как отмечается, согласно данным о нарушениях при обслуживании VC-25, механики допустили загрязнение кислородного оборудования борта № 1. Инструменты и детали для проверки кислородного оборудования на утечку не очистили должным образом.

Между тем, пояснил телеканал, существует регламент по очистке этих компонентов от частиц веществ, которые при контакте с кислородом могут вступить в реакцию.

Расследование началось после того, как один из механиков сообщил начальству о предполагаемых нарушениях. При этом отмечено, что инцидентов из-за нарушения процедуры не происходило.

Об инциденте доложили американским ВВС, и ответственный подрядчик выплатил компенсацию за ущерб. Кислородное оборудование очистила компания «Боинг» за свой счет.