Депутат рассказал о спорах между статс-секретарями и руководителями министерств

Депутат парламента Руслан Казакбаев рассказал сегодня на заседании о спорах между статс-секретарями и руководителями министерств.

На заседании обсуждают проект постановления «Об определении представителя парламентской оппозиции Жогорку Кенеша в состав Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась, чем занимаются представители парламента в этом совете. «Для чего вообще мы их туда выбираем?» — спросила она.

Депутат Руслан Казакбаев отметил, что проработал в составе совета последние полгода. «Мы участвовали в заседаниях по разным вопросам. Это все, что касается кадровой политики и муниципальной службы. Вопросов очень много — от назначений и конфликтных ситуаций в министерствах и ведомствах до усовершенствования законодательства», — сказал он.

«Вы сами удовлетворены нашей муниципальной службой? Вы же там наблюдаете ситуацию», — уточнила Ирина Карамушкина.

Скажу открыто: конечно, не удовлетворен, поэтому и споров там очень много. В основном по кадровым вопросам и спорам между статс-секретарями и руководителями министерств и ведомств. От коалиции там тоже есть представитель, от правительства, от аппарата президента. Руслан Казакбаев

В состав совета выдвинули трех кандидатов. Это Мирлан Бакиров от «Онугуу-Прогресса», Руслан Казакбаев от «Республики — Ата Журт» и Наталья Никитенко от «Ата Мекена». Большинством голосов выбран Руслан Казакбаев.