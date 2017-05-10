13:43
+20
USD 67.63
EUR 73.85
RUB 1.17
Власть

Депутат рассказал о спорах между статс-секретарями и руководителями министерств

Депутат парламента Руслан Казакбаев рассказал сегодня на заседании о спорах между статс-секретарями и руководителями министерств.

На заседании обсуждают проект постановления «Об определении представителя парламентской оппозиции Жогорку Кенеша в состав Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась, чем занимаются представители парламента в этом совете. «Для чего вообще мы их туда выбираем?» — спросила она.

Депутат Руслан Казакбаев отметил, что проработал в составе совета последние полгода. «Мы участвовали в заседаниях по разным вопросам. Это все, что касается кадровой политики и муниципальной службы. Вопросов очень много — от назначений и конфликтных ситуаций в министерствах и ведомствах до усовершенствования законодательства», — сказал он.

«Вы сами удовлетворены нашей муниципальной службой? Вы же там наблюдаете ситуацию», — уточнила Ирина Карамушкина.

Скажу открыто: конечно, не удовлетворен, поэтому и споров там очень много. В основном по кадровым вопросам и спорам между статс-секретарями и руководителями министерств и ведомств. От коалиции там тоже есть представитель, от правительства, от аппарата президента.

Руслан Казакбаев

В состав совета выдвинули трех кандидатов. Это Мирлан Бакиров от «Онугуу-Прогресса», Руслан Казакбаев от «Республики — Ата Журт» и Наталья Никитенко от «Ата Мекена». Большинством голосов выбран Руслан Казакбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51359/
просмотров: 465
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые опасаются, что президентом Академии наук станет не академик
Ирина Карамушкина готова передать в ГКНБ запись и говорит: ее неправильно поняли
В парламенте Кыргызстана вновь возмутились выступлением Карамушкиной в России
В СДПК не комментируют ссору коллег с Ириной Карамушкиной
Депутат недовольна сотрудниками парламента — сторонниками Омурбека Текебаева
Ирина Карамушкина: Омурбек Текебаев вбрасывает одну нелепую информацию за другой
Ирине Карамушкиной вручили мандат депутата ЖК
Лидер СДПК: Ирина Карамушкина нужна нам как депутат, поэтому мы не стали выдвигать ее в члены ЦИК
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Российские политики развернули истерию против мигрантов из&nbsp;КР Алмазбек Атамбаев: Российские политики развернули истерию против мигрантов из КР
Вслед за&nbsp;Сергеем Шойгу в&nbsp;Бишкек прилетел Сергей Кириенко Вслед за Сергеем Шойгу в Бишкек прилетел Сергей Кириенко
Депутат возмутился, что чиновник Минсельхоза опять спит на&nbsp;заседании парламента Депутат возмутился, что чиновник Минсельхоза опять спит на заседании парламента
В&nbsp;парламенте произошла словесная перепалка с&nbsp;Кубанычбеком Кулматовым В парламенте произошла словесная перепалка с Кубанычбеком Кулматовым
Бизнес
Экс-премьер Темир Сариев принял участие в&nbsp;акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Экс-премьер Темир Сариев принял участие в акции «Бессмертный полк»
Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем Победы Темир Сариев поздравил кыргызстанцев с Днем Победы
Омурбек Бабанов: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых важных дней в&nbsp;истории нашей страны Омурбек Бабанов: 9 Мая — один из самых важных дней в истории нашей страны
Темир Сариев почтил память героев войны у&nbsp;памятника Дуйшенкулу Шопокову Темир Сариев почтил память героев войны у памятника Дуйшенкулу Шопокову