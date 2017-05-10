На местные выборы 28 мая в Кыргызстан прибудут международные наблюдатели

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала международных наблюдателей на выборах депутатов местных кенешей, назначенных на 28 мая. Об этом сообщил ЦИК КР.

Как отмечается, удовлетворены заявки шести человек. Это начальник управления информатизации секретариата Центральной избирательной комиссии Украины Валерий Стриганов, руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Украины Александр Стельмах, член Государственной избирательной комиссии Монголии Эрдэнэчулуун Дашзевег, директор юридического отдела ГИК Монголии Энхбаатар Шижирбаатар, председатель Кордайской районной ТИК Казахстана Сманалы Тургынбай и член Жуалинской районной избирательной комиссии Жамбылской области РК Марат Кулибаев.