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Власть

Президент Кыргызстана призвал учиться у Путина

«Для тех, кто не знает историю народов России, хочу напомнить, что кыргызы являются выходцами из Сибири, Алтая и относятся к большой семье алтайских народов, к наследникам великой алтайской цивилизации», — заявил сегодня на митинге-реквиеме, посвященном Дню Победы, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

«В одну языковую с киргизами группу входят ряд родственных народов Российской Федерации. Это, к примеру, татары, башкиры, хакасы, тувинцы и другие. Само слово «Сибир» от кыргызского «Шибер» — место, богатое травой, Байкал — «Байкөл» — богатое озеро, Енисей — «Энесай» — Мать-река. Да и река Урал называлась раньше «Жайык», «Яик» — широкая.

«Многие великие граждане России имеют далеких предков из алтайской семьи народов. Об этом наглядно говорят их фамилии: Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Ушаков, Кутузов. Из современных я могу назвать такие фамилии, как Нарышкин, Шойгу, Кара-Мурза и другие», — сказал глава государства.

Не Затулиным и Веллерам говорить о том, что киргизы чуждые России. Скорее это их предки, судя по фамилиям, прибыли в Россию или из пустынь Палестины, или из лесов Европы.

Алмазбек Атамбаев
«И проблемой для России являются не «чужаки», не трудовые мигранты из Киргизии, а свои некоторые писатели и политики, которые разжигают ксенофобию и межнациональную рознь внутри России», — добавил президент.

Если главный подозреваемый в питерском теракте оказался узбеком из киргизского города Ош, не надо винить в этом всех узбеков и киргизов.

Алмазбек Атамбаев
«Ведь он был гражданином России, как и его отец. И с 16 лет жил в России! Возможно, именно ксенофобия и скинхеды как раз и подтолкнули его к экстремизму. Семья не без урода. В любом народе есть подлецы и есть герои. Но нельзя по Гитлеру или Чикатило, по Брейвику или Ткачу судить о народе в целом», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Для нас, кыргызов, Россия — это наша историческая прародина. Для каждого кыргыза являются святыми слова Манас, Алтай, Энесай. Наш народ помнит свои корни и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе и в трудные для нее дни. Как это мы уже показали в годы Великой Отечественной войны.

Алмазбек Атамбаев

«Сила великой России была и есть в единстве всех наций и народностей, населяющих Россию. А для этого необходимо бороться с любыми проявлениями расизма и ксенофобии. И в этом политикам России надо учиться у президента Российской Федерации Владимира Путина», — резюмировал Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51313/
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