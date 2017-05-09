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Власть

Алмазбек Атамбаев: Российские политики развернули истерию против мигрантов из КР

«К глубокому сожалению, в последние годы в России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между нашими братскими народами», — заявил сегодня на митинге-реквиеме, посвященном Дню Победы, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, несколько лет назад известный российский писатель Михаил Веллер в интервью журналистам фактически поддержал скинхедов, заявив, что, дескать, они просто неосознанно берут на себя функции по защите российского государства. То есть убивая сотни беззащитных людей, в том числе и детей, скинхеды, оказывается, защищают интересы России», — сказал глава государства.

А после недавней трагедии в Санкт-Петербурге, когда террорист взорвал вагон метро, убив и покалечив десятки мирных людей, отдельные российские политики и СМИ развернули буквально истерию против мигрантов из Киргизии.

«Так, депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-1» призвал к жестким мерам к мигрантам из Киргизии, обосновав это тем, что киргизы — чужаки, они не относятся к числу народов, исторически проживающих в России. Я искренне благодарен ведущему той передачи за достойный ответ Затулину», — отметил президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51312/
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