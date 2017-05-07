Вслед за Сергеем Шойгу в Бишкек прилетел Сергей Кириенко

Вслед за министром обороны России Сергеем Шойгу в Бишкек прилетел первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.

По их данным, визит Сергея Кириенко, так же и как визит Сергея Шойгу, носит частный характер.

Прибытие в столицу Кыргызстана кремлевского высокопоставленного чиновника Сергея Кириенко подтвердили в Посольстве РФ в КР. Однако в дипломатической миссии отказались прокомментировать программу и цель его частного визита в Бишкек. Визит Сергея Шойгу дипломаты тоже не стали комментировать.