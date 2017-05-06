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Власть

Нурсултан Назарбаев поздравил кыргызстанцев с годовщиной Победы в ВОВ

Нурсултан Назарбаев поздравил Алмазбека Атамбаева и кыргызстанцев с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«В этот день мы вспоминаем имена тех, кто ковал нашу победу на полях сражений и трудовом фронте. Мы преклоняемся перед нашими ветеранами, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше. Наш общий долг состоит в продолжении всесторонней заботы о них. День Великой Победы навсегда останется символом героизма и единства наших народов, отстоявших плечом к плечу светлое будущее для своих потомков», — говорится в послании Нурсултана Назарбаева.

Глава Казахстана пожелал президенту Кыргызстана крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а кыргызстанцам — мира и добра.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51275/
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