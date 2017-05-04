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Власть

Для частных предпринимателей разработали социальное страхование

Депутаты Жогорку Кенеша во втором чтении приняли поправки в Закон «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию». Решение принято сегодня на заседании.

Законопроект направлен на реализацию принципов социального страхования при установлении ставки тарифов страховых взносов сельскохозяйственным производителям и лицам, занятым индивидуальной трудовой деятельностью.

Вносятся новые нормы тарифов страховых взносов в зависимости от базовой ставки земельного налога вместо существующего порядка начисления тарифов от размера средней заработной платы за предыдущий календарный год.

Тариф страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налоги путем приобретения патента, устанавливается в размере 6 процентов от размера средней заработной платы за предыдущий календарный год вместо ежегодного поэтапного повышения процентной ставки. Пенсионеры, занятые индивидуальной предпринимательской деятельностью или имеющие земельную долю, освобождаются от уплаты страховых взносов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51220/
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