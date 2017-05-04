Доноры вновь выделяют кредит на улучшение сельского водоснабжения в Кыргызстане

Доноры опять выделяют кредит на улучшение сельского водоснабжения в Кыргызстане. Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Отмечается, что проект Исламского банка развития разработан в рамках параллельного финансирования со Всемирным банком. Проект реализуют в 24 селах Джалал-Абадской области.

Стоимость проекта - $23 миллиона, из них финансирование ИБР — $15 миллионов, Исламского фонда солидарности — $5 миллионов, правительства КР — $3 миллиона.

Кредит Исламского банка развития предоставляется на 25 лет, включая 7 лет льготного периода, со ставкой 1,5 процента от даты вступления соглашения в силу.

Ранее депутаты раскритиковали работу правительства из-за неэффективного использования кредитных ресурсов по проекту «Таза суу».