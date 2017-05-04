Выбирать президента Национальной академии наук Кыргызстана по возрасту — дискриминация. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Осмонбек Артыкбаев.

По его словам, президентом должен быть академик, но устанавливать возрастной ценз нельзя. Это дискриминация.

В справке-обосновании к проекту закона «О Национальной академии наук КР» указано, что президент НАН избирается из числа действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН не старше 65 лет тайным голосованием, сроком на четыре года.

Однако депутаты отметили, что в документе имеется неточность. Возрастной ценз установлен в 70 лет.