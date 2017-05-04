Жениш Разаков: Проживающих на опасных участках в Кыргызстане следует расселить

Людей, проживающих на опасных участках в Кыргызстане, можно только расселить. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, другого способа спасти людей от гибели нет. Всего по республике более 4,5 тысячи опасных мест. «В наших условиях кроме переселения других методов нет», — отметил Жениш Разаков.

Он добавил, что более двух тысяч семей получили помощь от государства, 770 семьям необходимо выдать ссуду на переселение.

Напомним, утром 29 апреля в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. Он накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека.