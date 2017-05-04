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Власть

Село Аюу, где под оползнем погибли люди, входило в первую категорию опасных мест

Село Аюу, где сошел оползень, входило в первую категорию опасных мест. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Калыс Ахматов.

По его словам, МЧС предупреждало о сходе оползня, так как этот участок входил в первую категорию опасности. С 2003 года специалисты наблюдали за этим участком.

Однако депутат Мирлан Бакиров напомнил чиновнику, что на сайте МЧС отсутствует информация о селе Аюу.

«На сайте и речи нет о том, что это опасный участок. Почему МЧС не установило круглосуточное дежурство, зная об опасности?» — спросил он.

Калыс Ахматов ответил, что у министерства нет такого количества сотрудников, чтобы установить круглосуточное наблюдение. Это, в том числе, и задача местных органов власти.

Напомним, утром 29 апреля в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. Он накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51127/
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