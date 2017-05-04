Правительство Кыргызстана намерено через суд переселять людей из опасных мест

Правительство Кыргызстана своевременно предупреждает население о сходе оползней, но люди не переезжают. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, в селе Аую, где сошел оползень, в четырех домах никто не жил.

«Это был опасный участок. Предупреждали и рекомендовали переселиться три семьи. Они получили ссуды и участки, но не переселились. Еще четыре дома построены незаконно. Каждый год предупреждаем население», — сказал Жениш Разаков. По его данным, старейшины села приняли решение не переселяться.

Вопрос принудительного переселения будет теперь решаться через суд.

Напомним, утром 29 апреля в селе Аюу Зергерского айыльного аймака Узгенского района Ошской области сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. Он накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека.