Чиновник попросил депутатов передавать данные о ветеринарной ситуации приватно

Вице-премьер-министр Олег Панкратов попросил депутатов не озвучивать неподтвержденные данные. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, информация о возможных проблемах в ветеринарной системе — тонкая тема. Страны могут вводить меры реагирования только на основании официальных сообщений о возможных проблемах.

«Когда с трибуны Жогорку Кенеша говорят, что у нас ящур, то этот факт может потом не подтвердиться, а сопредельные страны могут принять меры. Мы просим подобные сообщения более приватно передавать. Если нет точной информации, то просьба не предавать их гласности», — попросил Олег Панкратов.

Кенжебек Бокоев предложил продолжить обсуждение вопроса о состоянии ветеринарной системы страны в закрытом режиме, чтобы он мог озвучить все известные ему данные.

Его коллега Экмат Байбакпаев предложил членам правительства «не бояться», а вести работу.