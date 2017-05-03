Олег Панкратов: Казахстан злоупотребляет правом вето в ЕАЭС

«Казахстан в какой-то степени злоупотребляет правом вето в ЕАЭС и не пропускает решение о признании системы ветеринарного контроля Кыргызстана эквивалентной нормам союза», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-премьер-министр Олег Панкратов.

По его словам, работа над устранением замечаний партнеров по ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии ведется постоянно. При этом сами замечания к «ветеринарке» — не системного характера. Об этом говорит тот факт, что после аудита три страны и ЕЭК дали заключение, что по большому счету отечественная система ветконтроля готова обеспечить безопасность продукции.

«С этим не согласен Казахстан. Но до конца года мы полностью все рекомендации примем. И на совете ЕЭК будем снова поднимать вопрос о признании системы эквивалентной. Что касается лабораторий, то на сегодня мы готовы при наличии действующих лабораторий и их аккредитации осуществлять надзор в полном формате. Пусть это будет трудоемко, но мы можем это сделать», — отметил Олег Панкратов.