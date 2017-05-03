Фонду развития предлагают разрешить брать в залог сельскохозяйственные земли

Росийско-Кыргызскому фонду развития (РКФР) предлагают разрешить брать в залог земли сельскохозяйственного назначения. С такой инициативой выступил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, коммерческие банки и иные финансовые учреждения по законам Кыргызстана могу брать в залог земли. Однако на сегодня, по данным председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова, только десять комбанков берут землю в аренду. При этом в залог стараются взять землю вместе со строениями — сараем, теплицей. Это связано с тем, что продать просто орошаемую землю тяжело.

Акылбек Жапаров предложил внести поправки в законы, по который международным организациям, создаваемым Кыргызстаном совместно с другими государствами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), дается возможность выступать в качестве залогодержателя земель сельскохозяйственного назначения.

Депутат Зиядин Жамалдинов поинтересовался, как будет оцениваться земля в случае принятия законопроекта. Председатель правления РКФР Кубанычбек Кулматов ответил, что будет проводиться независимая оценка с дисконтом в 20 процентов.