Ирина Карамушкина возмутилась тем, что лестница парламента заплевана

Ирина Карамушкина недовольна заплеванными ступеньками парламента. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.
На заседании речь зашла о заболеваемости туберкулезом в местах лишения свободы. Ряд депутатов отметили, что процент заболеваемости этим недугом высок. Однако Ирина Карамушкина уверена, что граждане, которые находятся на свободе, больше заражают окружающих туберкулезом.
Депутат Карамушкина напомнила, что раньше специалисты противотуберкулезных диспансеров просили сотрудников правоохранительных органов принудительно доставлять граждан на лечение от туберкулеза. Это связано с тем, что курс достаточно длительный — до 18 месяцев и многие через полгода его прекращают. Сейчас этой практики нет.
Я сегодня прошлась по городу. На площади Ала-Тоо все заплевано, захаркано. Та же ситуация и на ступеньках Жогоку Кенеша. А что творится на остановках и в парковых зонах?!Ирина Карамушкина