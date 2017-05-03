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Власть

Ирина Карамушкина возмутилась тем, что лестница парламента заплевана

Ирина Карамушкина недовольна заплеванными ступеньками парламента. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

На заседании речь зашла о заболеваемости туберкулезом в местах лишения свободы. Ряд депутатов отметили, что процент заболеваемости этим недугом высок. Однако Ирина Карамушкина уверена, что граждане, которые находятся на свободе, больше заражают окружающих туберкулезом.

Я сегодня прошлась по городу. На площади Ала-Тоо все заплевано, захаркано. Та же ситуация и на ступеньках Жогоку Кенеша. А что творится на остановках и в парковых зонах?!

Ирина Карамушкина
Депутат Карамушкина напомнила, что раньше специалисты противотуберкулезных диспансеров просили сотрудников правоохранительных органов принудительно доставлять граждан на лечение от туберкулеза. Это связано с тем, что курс достаточно длительный — до 18 месяцев и многие через полгода его прекращают. Сейчас этой практики нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51022/
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