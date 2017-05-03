Депутаты почтили минутой молчания память погибших при сходе оползня

Депутаты сегодня почтили минутой молчания память погибших при сходе оползня в Узгенском районе Ошской области.

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев предложил заслушать информацию о произошедшем ЧП. Ряд парламентариев также высказались за то, чтобы вице-премьер-министр Жениш Разаков и министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов пришли в Жогорку Кенеш и рассказали о ситуации.

В свою очередь депутат Айнуру Алтыбаева предложила оказать помощь семьям погибших и пострадавших и перечислить им трехдневный заработок.

«Я поддерживаю предложение пригласить сюда чиновников из правительства. Но сегодня премьер-министр с кабинетом находятся в Оше. Там будет рабочее совещание. Поэтому мы пригласим их на завтра. Депутаты Жогорку Кенеша, представители правительства были 29 апреля на месте трагедии и видели, что происходит. Это действительно стихийное бедствие, катастрофа. Сейчас нужно решить много вопросов, в том числе и о том, куда переселить людей», — отметил спикер парламента Чыныбай Турсунбеков.

«В такой момент, когда действительно у нас сложное положение, думаю, что ни один гражданин Кыргызстана не останется в стороне и сможет оказаться помощь. Если будет открыт счет, то мы можем без постановления перечислить средства. Трехдневый или пятидневный это будет заработок, каждый пусть сам за себя решает», — добавил он.

В итоге депутаты решили рассмотреть информацию правительства о стихийных бедствиях на юге на пленарном заседании 4 мая.