12:36
+22
USD 67.75
EUR 73.96
RUB 1.19
Власть

Депутаты почтили минутой молчания память погибших при сходе оползня

Депутаты сегодня почтили минутой молчания память погибших при сходе оползня в Узгенском районе Ошской области.

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев предложил заслушать информацию о произошедшем ЧП. Ряд парламентариев также высказались за то, чтобы вице-премьер-министр Жениш Разаков и министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов пришли в Жогорку Кенеш и рассказали о ситуации.

В свою очередь депутат Айнуру Алтыбаева предложила оказать помощь семьям погибших и пострадавших и перечислить им трехдневный заработок.

«Я поддерживаю предложение пригласить сюда чиновников из правительства. Но сегодня премьер-министр с кабинетом находятся в Оше. Там будет рабочее совещание. Поэтому мы пригласим их на завтра. Депутаты Жогорку Кенеша, представители правительства были 29 апреля на месте трагедии и видели, что происходит. Это действительно стихийное бедствие, катастрофа. Сейчас нужно решить много вопросов, в том числе и о том, куда переселить людей», — отметил спикер парламента Чыныбай Турсунбеков.

«В такой момент, когда действительно у нас сложное положение, думаю, что ни один гражданин Кыргызстана не останется в стороне и сможет оказаться помощь. Если будет открыт счет, то мы можем без постановления перечислить средства. Трехдневый или пятидневный это будет заработок, каждый пусть сам за себя решает», — добавил он.

В итоге депутаты решили рассмотреть информацию правительства о стихийных бедствиях на юге на пленарном заседании 4 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51016/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Фонду развития предлагают разрешить брать в залог сельскохозяйственные земли
Ирина Карамушкина возмутилась тем, что лестница парламента заплевана
Депутаты критикуют МЧС за отсутствие превентивных мер в борьбе со стихией
Президент выделил материальную помощь семьям погибших от оползня
Премьер-министр Кыргызстана побывал в селе, где сошел оползень
Депутаты Жогорку Кенеша не могут решить, что делать с бюджетным кредитованием
Солдаты в Кыргызстане не могут нормально мыться, лечиться и питаться
Военнослужащие не могут голосовать. Их паспорта у командира или в военкомате
Медоборудование в медпунктах во время призыва на военную службу — непригодное
Гостиница «Семетей» останется в собственности военных
Популярные новости
В&nbsp;Elektromed Elektronik подтвердили выплату Алмазбеку Атамбаеву $35&nbsp;миллионов В Elektromed Elektronik подтвердили выплату Алмазбеку Атамбаеву $35 миллионов
Иса Омуркулов считает, что Новый год помешает провести президентские выборы Иса Омуркулов считает, что Новый год помешает провести президентские выборы
Президент Украины уволил посла республики в&nbsp;Кыргызстане Президент Украины уволил посла республики в Кыргызстане
Из&nbsp;ГАИ создали патрульную милицию, но&nbsp;она не&nbsp;работает, как нужно Из ГАИ создали патрульную милицию, но она не работает, как нужно
Бизнес
Приложение O!TV&nbsp;теперь доступно на&nbsp;телевизорах с&nbsp;функцией Smart TV Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV
Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus
Обращение Национального центра онкологии к&nbsp;руководству страны и&nbsp;общественности Обращение Национального центра онкологии к руководству страны и общественности
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; поздравляет РЦ&nbsp;&laquo;Оберег&raquo; с&nbsp;новосельем! ОАО «Росинбанк» поздравляет РЦ «Оберег» с новосельем!