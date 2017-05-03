За четыре месяца до выборов начнется регистрация кандидатов в президенты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК.

По словам члена Центризбиркома Кайрата Осмоналиева, если депутаты одобрят в трех чтениях поправку в конституционный закон о выборах и кампания пройдет 15 октября, то официальная подготовка начнется с 15 июня. У парламента остается месяц для одобрения предложенных социал-демократами изменений.

Ранее лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов заявлял ИА «24.kg», что соответствующий законопроект с поправками уже внесли в Жогорку Кенеш и приняли в первом чтении — президентские выборы могут пройти в третье воскресенье октября.