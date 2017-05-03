12:36
+22
USD 67.75
EUR 73.96
RUB 1.19
Власть

За четыре месяца до выборов начнется регистрация кандидатов

За четыре месяца до выборов начнется регистрация кандидатов в президенты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК.

По словам члена Центризбиркома Кайрата Осмоналиева, если депутаты одобрят в трех чтениях поправку в конституционный закон о выборах и кампания пройдет 15 октября, то официальная подготовка начнется с 15 июня. У парламента остается месяц для одобрения предложенных социал-демократами изменений.

Ранее лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов заявлял ИА «24.kg», что соответствующий законопроект с поправками уже внесли в Жогорку Кенеш и приняли в первом чтении — президентские выборы могут пройти в третье воскресенье октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50998/
просмотров: 549
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша не могут решить, что делать с бюджетным кредитованием
В ЦИК предлагают принять закон об интернет-изданиях
Депутаты обвиняют главу Минтранса в саботаже
Депутаты решили, как не позориться с проектом «Безопасный город»
Иса Омуркулов считает, что Новый год помешает провести президентские выборы
Правительство изучает участки, не вошедшие в тендер проекта «Безопасный город»
ЦИК Кыргызстана может рекомендовать парламенту дату президентских выборов
Депутат раскритиковал главу комитета обороны за незнание ситуации в Афганистане
Депутат предложил на Скрябина, 45 построить дом для жителей Дачи СУ
В парламенте Кыргызстана рассматривают еще одну дату выборов — 1 октября
Популярные новости
В&nbsp;Elektromed Elektronik подтвердили выплату Алмазбеку Атамбаеву $35&nbsp;миллионов В Elektromed Elektronik подтвердили выплату Алмазбеку Атамбаеву $35 миллионов
Иса Омуркулов считает, что Новый год помешает провести президентские выборы Иса Омуркулов считает, что Новый год помешает провести президентские выборы
Президент Украины уволил посла республики в&nbsp;Кыргызстане Президент Украины уволил посла республики в Кыргызстане
Из&nbsp;ГАИ создали патрульную милицию, но&nbsp;она не&nbsp;работает, как нужно Из ГАИ создали патрульную милицию, но она не работает, как нужно
Бизнес
Приложение O!TV&nbsp;теперь доступно на&nbsp;телевизорах с&nbsp;функцией Smart TV Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV
Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus
Обращение Национального центра онкологии к&nbsp;руководству страны и&nbsp;общественности Обращение Национального центра онкологии к руководству страны и общественности
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; поздравляет РЦ&nbsp;&laquo;Оберег&raquo; с&nbsp;новосельем! ОАО «Росинбанк» поздравляет РЦ «Оберег» с новосельем!