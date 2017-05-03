Бакыт Торобаев усомнился в компетентности главы Центризбиркома

«У меня нет уверенности, что нынешний руководитель Центризбиркома сможет профессионально и честно провести выборы президента», — сказал Бакыт Торобаев на заседании парламентского комитета Жогорку Кенеша.

Он отметил, что ранее имелись грубейшие ошибки в списках избирателей. «На предстоящих выборах в Джалал-Абадский городской кенеш некоторые фамилии жителей области появились в списках Бишкека и Сокулукского района», — сказал Бакыт Торобаев.

Более того, по мнению лидера фракции «Онугуу-Прогресс», назначение даты президентских выборов — это прерогатива Жогорку Кенеша.