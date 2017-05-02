Президент выделил материальную помощь семьям погибших от оползня

Президент Алмазбек Атамбаев оказал материальную помощь родственникам погибших в результате оползня в селе Аюу Зергерского айыльного округа Узгенского района Ошской области. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечено, что из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 700 тысяч сомов для оказания материальной помощи. Родственники Р. Ж. Абдразаковой, Ф. А. Камчыева, И. Н. Коргонбаева, М. Н. Коргонбаева, А. Х. Разабаева, М. Х. Разабаевой, Х. Разабаева получат по 100 тысяч сомов.

Напомним, утром 29 апреля в селе Аюу сошел оползень объемом 200 тысяч кубометров. В шести домах остались 24 человека.